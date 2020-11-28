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«Два варианта было»: Рудковская рассказала о выборе имени для младшего сына
Фото: insragram.com/rudkovskayaofficia

«Два варианта было»: Рудковская рассказала о выборе имени для младшего сына

Вероника Кузьминова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко, долго выбирали имя для новорожденного сына. Об этом рассказала сама Рудковская.

Младшему сына пары совсем недавно исполнилось два месяца. После рождения малышу дали имя Арсений.

— Называем всех детей только русскими именами. И очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты, — пояснила Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам продюсера, они выбирали между двумя вариантами имени — Дмитрий и Арсений. В итоге семья остановилась на втором имени.

Напомним, в октябре у продюсера Яны Рудковской родился четвертый сын, которого назвали Арсением. Он появился на свет с помощью суррогатной матери.

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Евгений ПлющенкоЯна Рудковскаясын Плющенко
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