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В США расширили разрешенные методы смертной казни
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

В США расширили разрешенные методы смертной казни

Вероника Кузьминова

В мире

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки (США) внесло поправки в закон об осуществлении смертной казни. Об этом сообщает издание The Hill.

Уточняется, что Минюсту удалось расширить способы смертной казни. Это касается преступников, которых осудили на федеральном уровне. Теперь разрешается казнить осужденных не только с помощью инъекций, но и в газовой камере, через расстрел или на электрическом стуле. Указанные изменения вступят в силу с 24 декабря.

Напомним, смертная казнь узаконена федеральным законодательством и законодательством вооруженных сил США. В большинстве штатов смертная казнь сохраняется в законодательстве, но во многих из них смертные приговоры не приводятся в исполнение.

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