Дело в отношении задавившего трех пешеходов водителя в Москве направили в суд

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Россия, Москва, Станционная улица Карта всех событий

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в субботу, 28 ноября.

В декабре 2019 года на Станционной улице водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и наехал на троих пешеходов, которые скончались на месте аварии от полученных травм. Также телесные повреждения были зафиксированы у пассажира машины.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Коптевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — сказала Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что водитель признал вину в случившемся.

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