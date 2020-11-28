Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые популярные авианаправления у россиян в декабре
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы самые популярные авианаправления у россиян в декабре

Вероника Кузьминова

Туризм

Рейсы из Москвы в Минск стали самыми востребованными из авианаправлений, доступных для россиян в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют исследования аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Уточняется, что средний чек билетов на самолет до белорусской столицы вырос на 71 процент и составил более восьми тысяч рублей. Аналитики выяснили, что стоимость перелетов увеличилась на всех популярных авиамаршрутах из России.

Например, билеты в турецкий Стамбул подорожали на 41 процент. А перелет между Москвой и Нур-Султаном стоит на 192 процента больше. Теперь авиабилет до столицы Казахстана стоит более 25 тысяч рублей.

Похожая ситуация с рейсом Новосибирск — Ташкент. Билет на него подорожал на 154 процента — до 29 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что снижение цены замечено на направлении Москва — Анталья. Долететь до Турции теперь можно на восемь процентов дешевле — за 6 тысяч рублей, передает ТАСС.

Читайте также: Россияне оценили отдых в этом году на территории страны

аэропортыстоимость билетовпутешествие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте