Названы самые популярные авианаправления у россиян в декабре
Рейсы из Москвы в Минск стали самыми востребованными из авианаправлений, доступных для россиян в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют исследования аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Уточняется, что средний чек билетов на самолет до белорусской столицы вырос на 71 процент и составил более восьми тысяч рублей. Аналитики выяснили, что стоимость перелетов увеличилась на всех популярных авиамаршрутах из России.
Например, билеты в турецкий Стамбул подорожали на 41 процент. А перелет между Москвой и Нур-Султаном стоит на 192 процента больше. Теперь авиабилет до столицы Казахстана стоит более 25 тысяч рублей.
Похожая ситуация с рейсом Новосибирск — Ташкент. Билет на него подорожал на 154 процента — до 29 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что снижение цены замечено на направлении Москва — Анталья. Долететь до Турции теперь можно на восемь процентов дешевле — за 6 тысяч рублей, передает ТАСС.
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