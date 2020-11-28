Роскомнадзор попросил IT-компании создать отечественные видеохостинги для СМИ

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Роскомнадзор попросил IT-компании в РФ создавать отечественные видеохостинги и развивать их из-за цензуры YouTube. Об этом в субботу, 28 ноября, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

— Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации, — отметили представители Роскомнадзора.

Они также призвали компанию Google снять ограничения с агентства Anna News, поскольку цензура в отношении российских СМИ не соответствует принципам свободного распространения сведений и доступа к ним со стороны аудитории, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google LLC. Ей вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистскими материалами.

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