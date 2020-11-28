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Рекордное число случаев коронавируса за сутки выявили в США
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Рекордное число случаев коронавируса за сутки выявили в США

Виктория Родимкина

Здоровье

В США за сутки выявили 205 557 новых случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса в субботу, 28 ноября.

Уточняется, что за сутки на территории Соединенных Штатов скончались от инфекции 1404 человека.

Прошлый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 в США зафиксировали 21 ноября, уточнили западные СМИ.

По данным университета, с начала пандемии в Америке выявили 13 092 661 случай заражения новым типом коронавирусной инфекции. Скончались более 264 тысяч человек. Вылечились от COVID-19 свыше 4,9 миллиона пациентов.

Всего в мире коронавирусом заразились более 61 миллиона человек. Скончались свыше 1,4 миллиона инфицированных.

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