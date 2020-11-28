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Более 75 миллионов тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии 
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 75 миллионов тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии 

Вероника Кузьминова

Здоровье

С начала пандемии коронавируса в России провели около 75,4 миллиона тестов на инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в субботу, 28 ноября.

За сутки в стране провели 587 анализов на COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 497 604 человека, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что в России появится вакцина, которая будет одновременно защищать от коронавируса и кори.

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Читайте также: Более миллиона россиян получили штрафы за нарушения мер по COVID-19

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