Более 75 миллионов тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии
С начала пандемии коронавируса в России провели около 75,4 миллиона тестов на инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в субботу, 28 ноября.
За сутки в стране провели 587 анализов на COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 497 604 человека, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
Ранее сообщалось, что в России появится вакцина, которая будет одновременно защищать от коронавируса и кори.
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