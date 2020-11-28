Мужчину во Франции посадили в тюрьму на полтора года за угрозу убить учителя

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Суд во Франции к полутора годам заключения приговорил 19-летнего мужчину за угрозу убить преподавателя лицея, «как Самюэля Пати». Об этом сообщает французская газета «Фигаро» со ссылкой на прокуратуру Ниццы в субботу, 28 ноября.

Уточняется, что осужденный распространил в соцсетях угрозу расправиться с учителем. В суде он пытался оправдаться тем, что это была шутка, предназначенная для его подруги.

Мужчина увидел в Сети информацию, что 30-летней преподаватель потребовал объяснений от учеников, которых заподозрил в жульничестве на экзамене. После этого он зашел на личную страницу учителя и оставил там сообщение, что убьет его, подобно тому как был убит учитель Самюэль Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин.

Адвокат преподавателя в суде заявил, что его клиенту пришлось на время прекратить работу, а также убрать свое имя с почтового ящика.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом. По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова.

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