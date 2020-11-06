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Мужчину с резаком задержали у школы под Парижем
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Мужчину с резаком задержали у школы под Парижем

Ростислав Зубков

В мире

Под Парижем у школы задержан неизвестный. При себе у него нашли резак, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в пятницу, 6 ноября.

По словам главы МВД, силовики оперативно обезвредили «опасного» мужчину, вооруженного холодным оружием. Подозреваемого схватили у начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени.

— Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, — написал Дарманен в Twitter.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что республика продолжит противостоять терроризму. Он также сообщил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, изображение которого появилось на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью».

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему терактов во Франции

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