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Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему терактов во Франции
Фото: Telegram-канал Mash

Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему терактов во Франции

Юлия Ямпольская

В мире

Французское издание Charlie Hebdo опубликовало новый номер с карикатурой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журнала.

На обложке изображены танцовщицы кабаре «Мулен Руж». При этом у всех женщин отрублены головы, которые они держат под мышкой.

— Франция всегда останется Францией, — гласит надпись на обложке.

Таким образом издание отреагировало на происшествие в Ницце 29 октября. Тогда выходец из Туниса, выкрикивая «Аллах акбар», напал с ножом на людей в церкви. Ему удалось убить троих и обезглавить одну из жертв.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам.

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: «Дело не в религии»: что стоит за последними терактами во Франции

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