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Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Макрон сообщил об усилении контроля на границах шенгенской зоны

Евгения Звощик

В мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контроль границ в рамках Шенгенской зоны будет усилен на фоне возросшей террористической угрозы. Соответствующее заявление глава Пятой республики сделал в четверг, 5 ноября.

По его словам, власти приняли решение удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках контроля границ. В частности, произойдет увеличение численности полицейских, жандармов, военных с 2400 до 4800, передает РИА Новости.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью».

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: Макрон заявил, что Франция продолжит противостоять терроризму

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