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Российским врачам выразили благодарность за помощь в борьбе с COVID в Абхазии
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российским врачам выразили благодарность за помощь в борьбе с COVID в Абхазии

Юлия Захарова

В мире

Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии (КСОРС) наградил состав военного госпиталя Министерства обороны РФ за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

На церемонии прозвучали гимны России и Абхазии и гимн военных медиков. Благодарственные письма получили свыше 100 врачей и глава госпиталя Абдулмеджид Магомедов.

— Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Абхазии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, — отметил председатель КСОРС Олег Юрченко.

Слова поздравления произнесли также главы организаций, являющихся частью КСОРС.

Напомним, что колонна российского Минобороны прибыла в Абхазию 18 октября, чтобы оказывать помощь зараженным коронавирусной инфекцией пациентам. Позднее в Сухуме был развернут мобильный госпиталь, рассчитанный на 100 коек.

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