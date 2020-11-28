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Рекордное число новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Фото: twitter.com/AMR_Social

Рекордное число новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Юлия Захарова

В мире

Рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции выявили в мире за сутки. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, за 24 часа количество пациентов увеличилось на 747 082. Всего инфицированы COVID-19 в мире почти 61,3 миллиона. При этом скончались за все время пандемии практически 1,44 миллиона человек.

Предыдущий антирекорд зарегистрировали 14 ноября, когда вирус обнаружили у 668 953 новых пациентов.

За предыдущие сутки более половины сообщений о случаях заражения пришлось на Южную и Северную Америку. На втором месте находится Европа, на третьем — Юго-Восточная Азия.

Больше всего больных зарегистрировано в США — почти 12,8 миллиона. После штатов следуют Индия, Бразилия, Россия и Франция. Более миллиона пациентов находятся в Испании, Великобритании, Италии, Аргентине, Колумбии, Мексике и Германии, передает ТАСС.

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