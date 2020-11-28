Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья, 29 ноября. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в ближайшие 1–3 часа, с сохранением до 10 часов утра 29 ноября, ожидается туман, местами гололедица, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, видимость составит 200–700 метров.

Спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией от впереди идущих транспортных средств. Также им рекомендовали не совершать резких маневров и перестроений.

Пешеходам же посоветовали помещать на одежду светоотражающие элементы. Они позволят обозначить человека в тумане и предотвратить ДТП.

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