«На периферии вихря»: синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В последние выходные осени в Москве из-за влияния циклона ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» метеоролог Александр Голубев.

В столичном регионе, по словам эксперта, в дневные часы столбики термометров не будут опускаться ниже +1…+3 градусов, а в ночное время ожидается около 0 градусов.

— Несмотря на то что европейскую часть страны накрыл циклон «Таня», Москва оказалась на периферии циклонического вихря, по этой причине похолодание здесь началось практически незаметно, — уточнил Голубев.

Так, в субботу, 28 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная, туманная погода с небольшим снегом. Преобладающая дневная температура составит 1–2 градуса с отметкой «плюс», возможна гололедица на дорогах. Ветер будет дуть южный, умеренный. Атмосферное давление — в пределах нормы. Вечером ожидается небольшой снег и сильный туман. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +1, прогнозируется снег и сильный туман.

В воскресенье, 29 ноября, в Москве ожидается пасмурная погода, возможен туман и небольшой дождь, ночью 0..+2 градуса, а днем +1..+3 градуса, будет дуть юго-восточный ветер, умеренный.

30 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, сильный снег, сильный туман; ночью и днем +1..+3, ветер юго-восточный, умеренный.

А вот в первый день зимы ожидается пасмурная погода, сильный снег, сильный туман; ночью и днем 0..+2, ветер южный, умеренный.

— К понедельнику, 30 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, сильный туман и снег. При этом ночная и дневная температура будет колебаться в пределах +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, — отметил метеоролог.

Эксперт отметил, что в понедельник в Москве ожидается настоящая оттепель, и 30 ноября она выйдет на пик. Плюсовые показатели в этот день ожидаются не только в столичном регионе, но и в других районах Центральной России: в Черноземье, на северо-западе и на юге. И лишь восточнее линии Саратов — Вологда прогнозируется ниже нуля. В этих краях, по словам метеоролога, зима уже окончательно вступила в свои права.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается циклон «Таня». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил, насколько опасен циклон.

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