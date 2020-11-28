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Скалолазка Виктория Мешкова победила на чемпионата Европы в многоборье
Для Виктории Мешковой это третье золото на московском чемпионате Европы/ Фото: instagram.com/russiaclimbing/

Скалолазка Виктория Мешкова победила на чемпионата Европы в многоборье

Юлия Курганова

Спорт

Российская скалолазка Виктория Мешкова выиграла золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Москве и завоевала олимпийскую лицензию.

Спортсменка стала второй в дисциплине «скорость», шестой в боулдеринге и первой в дисциплине «трудность»». Серебряная медаль досталась Стасе Гейо из Сербии, бронза — Элишке Адамовски из Чехии.

Для Мешковой это третья золотая медаль на чемпионате Европы в Москве — ранее она победила в боулдеринге и в скалолазании на трудность. Скалолазка завоевала лицензию участницы Олимпийских игр в Токио. Ранее на Игры в Японии отобралась Юлия Каплина.

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российская спортсменказолотая медальЧемпионат Европы
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