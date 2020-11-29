Захарова ответила на призыв ФРГ вести переговоры с Россией «с позиции силы»

Мария Захарова обратила внимание, что в ФРГ размещено американское ядерное оружие / Фото: mid.ru / МИД РФ

Германия полностью зависит от Соединенных Штатов в вопросах безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в субботу, 28 ноября, на своей странице в Facebook, отвечая призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с РФ о разоружении «с позиции силы».

— Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитируюсаму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США, — отметила дипломат.

Она добавила, что на территории Германии находится один из самых крупных американских зарубежных контингентов. Также Захарова напомнила, что в ФРГ размещено ядерное оружие США.

— Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости, — заключила представитель МИД РФ.

Ранее глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО провести переговоры с Россией по вопросу разоружения. В Минобороны ФРГ считают, что «угроза» от РФ стала более явной, поскольку она якобы стала больше вкладываться в вооружения. В этой связи с ней нужно поговорить «с позиции силы».

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