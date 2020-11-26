Почему Германия снова заговорила о «российской угрозе»

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России можно противостоять и вместе с тем покупать у нее нефть и газ — вероятно, такой логики придерживается Берлин в отношениях с Москвой. Об этом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», комментируя заявление Министерства обороны Германии об исходящей от РФ угрозе.

Ранее глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО провести переговоры с Россией по вопросу разоружения. В Минобороны ФРГ считают, что «угроза» от РФ стала более явной, поскольку она якобы стала больше вкладываться в вооружения. В этой связи с ней нужно поговорить «с позиции силы».

В свою очередь, собеседник «ВМ» увидел в риторике германской стороны логическое противоречие.

— Если немцы хотят поговорить «с позиции силы», то они исходят из того, что Россия слишком вооружена. Но если она слишком вооружена, как они собираются говорить с нами, используя силу? Получается, они еще более вооружены, — обратил внимание Журавлев.

Глава немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО провести переговоры с Россией по вопросу разоружения / Фото: Скриншот видео YouTube-канала Euronews https://youtu.be/9tXQ4O2LIB8

Несмотря на неоднозначные высказывания властей Германии, политика этой страны «вполне реалистична», считает Журавлев. ФРГ хочет дешевые трубопроводные (поставляемые по «Северному потоку — 2», — прим. «ВМ») газ и нефть. Без них Берлин рискует потерять конкурентоспособность и уровень жизни, что ставит под вопрос выживание германской экономики, допускает политолог.

— Поэтому немцы очень хотят, чтобы Россия была как можно менее вооружена. Они абсолютно искренне верят, что Россия не спит, не ест, но живет только одним — чтобы над Берлином развевался красный флаг, — утверждает эксперт. — Они живут иллюзиями однополярного мира, где кажется, что для грамотной политики нужна лишь правильная книжка, а не мозги. Конечно, после 1991 года политический класс в мире очень сильно деградировал, и отсюда такие противоречия.

Фото: flickr.com / Ministerio de Ciencia

В свете вышесказанного позиция Германии по отношению к России сводится к простой формуле: «Чтобы русские не могли завоевать, но при этом могли поставлять нам нефть». Другими словами, Берлин хочет для себя извлекать максимальную выгоду, уточнил Журавлев.

Среди прочего, собеседник «ВМ» выразил уверенность, что после официального утверждения Джо Байдена новым президентом США между Вашингтоном и Берлином наладятся нормальные отношения. В некотором смысле демократ Байден может стать идеологически близок европейской либеральной элите, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По мнению Журавлева, текущий конфликт Германии и Штатов вокруг «Северного потока — 2» связан с консервативными убеждениями Дональда Трампа, «промышленного магната, заставляющего мир покупать нефть».

— Байдену на это все равно — для него главное, чтобы русские играли по правилам, — заключил директор Института региональных проблем.

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