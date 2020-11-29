Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью 2020 года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью 2020 года

Юлия Ямпольская

Общество

Аналитики назвали направления путешествий по России, которые стали популярными осенью 2020 года. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, ими оказались Москва, Сочи, и Санкт-Петербург. Также россияне часто покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

На поезде граждане больше всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. В рейтинг популярных ж/д направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Кроме того, по результатам исследования, осенью поездки по стране стали выгоднее, чем в 2019 году. Так, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 рублей (на 1380 рублей дешевле), а ж/д билета — 2240 рублей (на 130 рублей дешевле).

Читайте также: Названы самые популярные авианаправления у россиян в декабре

Путешествияпопулярные туристические направленияРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте