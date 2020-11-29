Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью 2020 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Аналитики назвали направления путешествий по России, которые стали популярными осенью 2020 года. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, ими оказались Москва, Сочи, и Санкт-Петербург. Также россияне часто покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

На поезде граждане больше всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. В рейтинг популярных ж/д направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Кроме того, по результатам исследования, осенью поездки по стране стали выгоднее, чем в 2019 году. Так, средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 рублей (на 1380 рублей дешевле), а ж/д билета — 2240 рублей (на 130 рублей дешевле).

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