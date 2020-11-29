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Психологи объяснили, как поднять новогоднее настроение в период пандемии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Психологи объяснили, как поднять новогоднее настроение в период пандемии

Юлия Ямпольская

Общество

Позитивный настрой перед празднованием Нового года в период пандемии коронавируса укрепляет иммунитет. Об этом рассказала психолог Наталья Варская.

По ее словам, люди, настроенные на позитив, сами найдут способ не грустить в это время.

— Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество — все-таки домашние праздники, — уточнила специалист.

В свою очередь клинический психолог, писатель Михаил Хорс отметил, что даже в период пандемии перед праздниками необходимо заняться поиском и реализацией новых возможностей.

— Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать, — цитирует его RT.

Ранее шеф-повар дал советы, какие блюда можно приготовить на новогодний стол.

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хорошее настроениепсихологиНовый год
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