Психолог объяснила, чем полезно раннее украшение дома к Новому году

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— В этом смысле раннее, ноябрьское украшение дома к Новому году, является позитивным способом поддержать свое эмоциональное здоровье, — пояснила психолог.

Он отметила, что не стоит опасаться раннего привыкания к украшениям. По ее словам, новогоднее настроение создается не наличием гирлянд и украшений, а подготовкой к самому празднику. Так, россиянам порекомендовали организовывать игры и готовить подарки близким заранее, передает агентство городских новостей «Москва».

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