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Психолог объяснила, чем полезно раннее украшение дома к Новому году
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, чем полезно раннее украшение дома к Новому году

Виктория Родимкина

Общество

В этом году украшать дом или квартиру к Новому году рекомендуется уже в конце ноября. Это поможет снизить уровень стресса из-за удаленной работы и недостатка впечатлений, сообщила руководитель психологической службы Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Наталья Цветкова.

По ее словам, в этом году многие находятся в ситуации стресса, которая создается из-за пандемии коронавируса и переходом на удаленную работу. В результате возникает недостаток разнообразных эмоциональных впечатлений.

Для того, чтобы справиться с этим, нужно придумать непривычную деятельность в привычной ситуации, либо привычную деятельность в непривычных условиях, уточнила Наталья Цветкова.

— В этом смысле раннее, ноябрьское украшение дома к Новому году, является позитивным способом поддержать свое эмоциональное здоровье, — пояснила психолог.

Он отметила, что не стоит опасаться раннего привыкания к украшениям. По ее словам, новогоднее настроение создается не наличием гирлянд и украшений, а подготовкой к самому празднику. Так, россиянам порекомендовали организовывать игры и готовить подарки близким заранее, передает агентство городских новостей «Москва».

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