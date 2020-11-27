Письма Деду Морозу не помогут: психолог назвал способ получить желаемое в новом году

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Когда родители предлагают своим детям написать письмо Деду Морозу, они хотят продлить им детство и выполнить несерьезные желания: подарить приставку, телефон или много сладостей. Но почему взрослые люди просят Деда Мороза погасить кредиты и улучшить жилищные условия? На что рассчитывают взрослые люди, когда пишут письмо Деду Морозу?

— Копнем в психологию человека: это можно легко сделать на примере известной книги «Скажи жизни «Да!», она написана израильским психологом Виктором Франклом. Он рассказывает историю о том, как люди справлялись со стрессом перед Рождеством. Его сокамерники чувствовали себя хорошо перед праздником: они верили, что, когда праздник наступит, произойдет чудо — и люди спасутся. После наступления праздника многие заключенные погибли, люди осознали, что чуда не произошло, — рассказал специалист по мышлению Кеша Скирневский в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Россияне чаще всего просят Деда Мороза улучшить жилищные условия и погасить кредиты

Скирневский отметил, что начало 2021 года для многих будет очень стрессовым. Люди поймут, что проблемы 2020 года никуда не денутся.

— Нужно совмещать два подхода. Когда ты веришь, что с наступлением нового года твоя жизнь станет лучше, это помогает пережить стресс этого года. Наличие промежуточного этапа дает много сил. Но при этом нужно иметь готовность принять мысль, что ничего не изменилось, — заявил собеседник.

Чтобы достичь желаемого в новом году, нужно иметь смелость попробовать, когда не получилось. Если неудачная попытка что-либо сделать демотивирует, то у людей не получится достичь цели. Тем, кто хочет достичь успеха, Скирневский советует поменять круг общения на тот, который может изменить стиль мышления. Это может изменить жизнь. По его словам, никакие планы в современном мире не работают, считает собеседник.

— Работает нагнетание вероятности. Можно повышать зарождение этой вероятности. Нужно смотреть не на конкретные действия, а на усиление вероятности достижения цели. Я против того, чтобы изображать из себя богача. Чтобы стать состоятельным, нужно общаться с успешными людьми, и это поменяет мышление, — отметил Скирневский.

Раньше у людей было много личных целей, но в 2020 году они обнулились. Люди поняли, что не смогут их достичь в текущей ситуации нестабильности, пандемии и личных переживаний, считает специалист по мышлению.

— Поэтому люди стали искать «заменитель» — искусственный способ, чтобы найти цели. Таким искусственным способом и являются письма Деду Морозу, которые пишут люди. Правильно не привязываться к новому году, а ставить себе какие-то цели и к ним стремиться. А если привязываешься, нужно формировать навык прохождения стресса. Успеха добиваются не те, кто никогда не ошибается, а те, кто после провала может восстановиться и пойти дальше, — подчеркнул Скирневский.

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