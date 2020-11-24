Новогодняя почта заработает на ВДНХ с 27 ноября

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Посетители Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 27 ноября и в течение зимы смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза. Об этом рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Специальные почтовые ящики установят на катке и в информационном центре выставки. Письмо нужно написать заранее, затем необходимо заглянуть в информационный центр, расположенный в левом крыле арки главного входа ВДНХ, и бросить конверт в красный ящик с надписью «Почта Московской усадьбы Деда Мороза».

Как отметили в пресс-службе, Дед Мороз лично ответит на каждое письмо с указанным обратным адресом на конверте, если оно будет отправлено до 15 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что пользователи проекта «Активный гражданин» смогут выбрать мероприятия, которые стоит включить в онлайн-программу ВДНХ. В числе предлагаемых вариантов видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей.

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