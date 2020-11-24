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Эксперт назвала особенности появления Деда Мороза в этом году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Эксперт назвала особенности появления Деда Мороза в этом году

Татьяна Плотникова

Общество

Российские семьи не откажутся от традиции приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом. Такое мнение выразила основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

По словам Моор, взрослые не будут лишать детей праздника, хотя в целом приглашать Деда Мороза домой в текущем году будут реже. Эксперт предположила, что поздравление в большинстве случаев будет организовано на открытом воздухе или дома, «где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза».

— Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске, — отметила Моор.

Что касается массовых мероприятий в онлайн-формате, было решено от них отказаться, поскольку «не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко», заявила Моор в интервью радио Sputnik.

Ранее психологи объяснили, когда лучше рассказать ребенку правду о Деде Морозе.

Читайте также: Как менялась традиция украшать дом к Новому году

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