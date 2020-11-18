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Психологи сообщили, когда лучше рассказать правду детям о Деде Морозе
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Психологи сообщили, когда лучше рассказать правду детям о Деде Морозе

Юлия Курганова

Дети

Психологи сообщили, что родителям стоит начать разговор с детьми о существовании Деда Мороза после первых подозрений ребенка. Они отметили, что если искренняя вера в новогоднего волшебника продолжается после 9–10 лет, то лучше рассказать правду самим, чтобы не потерять доверие ребенка и затягивать его взросление.

— Каждому родителю надо решать этот вопрос с учетом индивидуальности своего ребенка. Нужно сначала «прощупать», как ребенок относится к Деду Морозу: либо он ждет не дождется, пока Дедушка Мороз прилетит на своих санях и принесет подарок, либо он говорит, что это сказки для малышей и чувствует, что что-то тут нечисто. В первом случае не стоит его разочаровывать, а во втором можно откровенно поговорить и пояснить, что подарки никуда не денутся, просто теперь будут от имени родителей, — сказал кандидат психологических наук Вадим Мямлин.

Он добавил, что дети могут начать сомневаться в существовании Деда Мороза как в дошкольном возрасте, так и в начальных классах. Но родителям нужно задуматься об этом разговоре с ребенком после 10 лет, если его вера в Деда Мороза продолжается, потому что иначе есть риски искусственного затягивания взросления, а это вредно.

Детский клинический психолог, доцент кафедры детской психиатрии Российской медицинской академии Елена Морозова сказала, что каждая семья должна сама решить, до скольких лет она хочет поддерживать миф о Деде Морозе. Но специалист отметила, что в школе дети начинают социализироваться и часто обсуждают эту тему, они могут узнать правду от одноклассников, а это может сказаться на доверии ребенка к родителям.

Морозова посоветовала начать разговор, если ребенок сам спрашивает и приводит доказательства того, что Деда Мороза не существует. Она отметила, что современные дети чаще становятся осознанными в 8-9 лет. В этом возрасте они уже готовы узнать правду и могут даже обидеться, что их принимают за малышей, сообщает РИА Новости.

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