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Неизвестный пытался украсть у курьера две коробки пиццы на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестный пытался украсть у курьера две коробки пиццы на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Гришина, 24к2 Карта всех событий

Неизвестный на западе столицы угрожал ножом курьеру, пытаясь украсть две коробки пиццы. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Гришина, дом 24, корпус 2, около подъезда №2. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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нож«Разбой»Москва
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