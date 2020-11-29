Неизвестный пытался украсть у курьера две коробки пиццы на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Гришина, 24к2 Карта всех событий

Неизвестный на западе столицы угрожал ножом курьеру, пытаясь украсть две коробки пиццы. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Гришина, дом 24, корпус 2, около подъезда №2. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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