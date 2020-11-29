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«Уже пора!»: Гагарина показала поклонникам свой неожиданный талант
Фото: instagram.com/gagara1987

«Уже пора!»: Гагарина показала поклонникам свой неожиданный талант

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская певица Полина Гагарина показала поклонникам свой неожиданный талант. В сторис в социальной сети Instagram исполнительница спела настоящую арию.

На видео фанаты могли оценить стройную фигуру звезды и ее стильное платье.

— Как вы думаете, может, все-таки в оперу мне? Уже пора! — пошутила певица.

Артистка доказала, что ее стройность — результат долгой и кропотливой работе в тренажерном зале. Она показала неожиданно сильно накачанную спину и продемонстрировала мускулы на руках.

— Мне мой сын сказал, что у меня красивая спина, мышцы! — сказала Гагарина.

Ранее звезда шокировала поклонников своей худобой.

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певицаПолина Гагаринавидео
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