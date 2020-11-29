«Уже пора!»: Гагарина показала поклонникам свой неожиданный талант
Российская певица Полина Гагарина показала поклонникам свой неожиданный талант. В сторис в социальной сети Instagram исполнительница спела настоящую арию.
На видео фанаты могли оценить стройную фигуру звезды и ее стильное платье.
— Как вы думаете, может, все-таки в оперу мне? Уже пора! — пошутила певица.
Артистка доказала, что ее стройность — результат долгой и кропотливой работе в тренажерном зале. Она показала неожиданно сильно накачанную спину и продемонстрировала мускулы на руках.
— Мне мой сын сказал, что у меня красивая спина, мышцы! — сказала Гагарина.
Ранее звезда шокировала поклонников своей худобой.
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