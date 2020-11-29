Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5576 пациентов за сутки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111 человек.

Ранее иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса. При этом эксперт отметил, что план реабилитационных мероприятий в каждом конкретном случае следует разрабатывать индивидуально — с учетом возраста, истории болезни и прочих параметров.

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