Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5576 пациентов за сутки
В столице еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram-канале.
Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111 человек.
Ранее иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса. При этом эксперт отметил, что план реабилитационных мероприятий в каждом конкретном случае следует разрабатывать индивидуально — с учетом возраста, истории болезни и прочих параметров.
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