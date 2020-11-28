Иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как можно избавиться от последствий коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, план реабилитационных мероприятий в каждом конкретном случае следует разрабатывать индивидуально, с учетом возраста, истории болезни и прочих параметров.

При этом повреждения центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, отмечаются практически у всех переболевших, заявил медик.

Из-за повреждения легких у многих переболевших отмечаются нарушения дыхания. Чтобы справиться с ними, Жемчугов советует йоговское дыхание или дыхательную гимнастику Стрельниковой.

— Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все, — цитирует врача РИА Новости.

Ранее врач перечислил отличия симптомов коронавируса от рака легких.

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