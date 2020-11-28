Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Иммунолог назвал способ избавиться от последствий коронавируса

Татьяна Плотникова

Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как можно избавиться от последствий коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, план реабилитационных мероприятий в каждом конкретном случае следует разрабатывать индивидуально, с учетом возраста, истории болезни и прочих параметров.

При этом повреждения центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, отмечаются практически у всех переболевших, заявил медик.

Из-за повреждения легких у многих переболевших отмечаются нарушения дыхания. Чтобы справиться с ними, Жемчугов советует йоговское дыхание или дыхательную гимнастику Стрельниковой.

— Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все, — цитирует врача РИА Новости.

Ранее врач перечислил отличия симптомов коронавируса от рака легких.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ узнали о начале распространения антикоронавирусной вакцины Pfizer

советы врачейболезни органов дыханиязанятия по йоге
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте