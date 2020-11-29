Ученые назвали самый первый признак заражения COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ученые назвали симптом COVID-19, который появляется у зараженных до потери обоняния и вкуса. Специалисты Барселонского университета опубликовали результаты исследования, в котором выяснилось, что в первую очередь у заболевших коронавирусом появляются сухость и неприятные ощущения в носу.

Почти 80 процентов пациентов с COVID-19 наблюдали изменение запахов или полную потерю обоняния. Ученые объяснили этот симптом тем, что спайковый белок вируса SARS-CoV-2 соединяется с рецептором ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и начать репликацию. Поражение носоглотки наступает из-за того, что его клетки несут рецептор ACE2.

COVID-19 стремится поразить бокаловидные клетки, которые расположены по всему эпителию дыхательного и кишечного трактов. Бокаловидные клетки провоцируют выделение слизи, предназначенной для защиты дыхательных путей от проникновения различных вирусов.

Исследования показали, что почти 70 процентов испытуемых из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания жаловались на «странное ощущение» и сухость в носу, а половина участников сравнила ощущения с тем, будто им сделали промывание носа. Такие симптомы продолжались около 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса, сообщает издание Express.

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