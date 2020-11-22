Врач объяснил, чем опасен бессимптомный COVID-19

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Люди с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает бессимптомно, являются самыми опасными источниками заражения. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Александр Гриценко.

— Когда ученые со всего мира начали активно изучать коронавирусную инфекцию, они выяснили, что от трети до половины пациентов переносят бессимптомную форму болезни. Именно этот вариант течения недуга опасен прежде всего не для самого больного, а для окружающих. Человек может не испытывать никаких симптомов болезни, думая, что он здоров, но при этом будет заражать огромное количество людей, — говорит врач.

Врач также уточнил, что клиническая картина болезни при бессимптомном протекании COVID-19 у разных людей будет отличаться.

— У 70 процентов пациентов присутствие вируса в организме никак не дает о себе знать. А у 30 процентов бессимптомных больных все же могут появиться классические проявления респираторной или вирусной инфекции. Конечно, даже в этом случае недуг не перерастет в тяжелую форму, если у больного нет сопутствующих болезней, — отметил эксперт.

Однако все эти факты при бессимптомном COVID-19 или слабых его проявлениях, по словам медика, указывают на то, что человек получил небольшую дозу инфекции и у него сильный иммунный ответ.

— Имеются также данные, что легкая форма болезни протекает у тех, кто получил вирус через слизистые носа. На самом же деле, если у человека хороший иммунный ответ, особой роли не играет, каким был путь заражения, — уточнил Гриценко.

Эксперт отметил, что при бессимптомной болезни в редких случаях все же можно понять о наличии вируса в организме:

— Например, появляется сухость в горле или в носу, может повышаться температура тела, возникает чувство усталости, вялости и снижение работоспособности. Возникает также заложенность носа, отечность слизистой.

В редких случаях при легкой форме болезни происходит расстройство пищеварения в виде диареи или потеря обоняния и вкусовых ощущений.

Собеседник «ВМ» порекомендовал при возникновении подобных симптомов сразу же обратиться в клинику для прохождения теста на наличие или отсутствие коронавируса в организме, чтобы начать своевременное лечение и уменьшить риск распространения болезни.

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