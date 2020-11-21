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Россия передала Армении образцы вакцины от коронавируса «Спутник V»
Фото: sputnikvaccine.com

Россия передала Армении образцы вакцины от коронавируса «Спутник V»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что переданы были образцы вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

— Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения, — сказал Мурашко, передавая вакцины министру здравоохранения Армении.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

Читайте также: Мурашко призвал ускорить выдачу лекарств больным COVID-19 в регионах

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