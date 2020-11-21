Россия передала Армении образцы вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что переданы были образцы вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

— Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения, — сказал Мурашко, передавая вакцины министру здравоохранения Армении.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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