Лавров и Шойгу в составе российской делегации прибыли в Армению

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в составе межведомственной делегации РФ прибыли в Армению. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что, помимо них, в состав делегации входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пресс-службе правительства Армении уточнили, что премьер-министр республики Никол Пашинян проводит встречу с Сергеем Шойгу.

— В настоящий момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу, — сообщили в кабмине Армении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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