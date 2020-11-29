«Готовы пойти на многое»: Муцениеце прокомментировала скандал с дочерью Алсу

Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала ситуацию, которая возникла на фоне скандала с дочерью Алсу на шоу «Голос.Дети». Об этом сообщает издание «7дней».

По словам артистки, необходимо сто раз подумать, прежде чем отдавать ребенка на подобный проект.

— Как мама двоих детей, считаю, что надо отталкиваться от желания ребенка, принимая решение, отдавать ли его в такое шоу. Все дети на проекте, с которыми я общалась, этого искренне хотели. Конечно, многие родители стремятся доказать всему миру, что их ребенок гениальный, и ради этого готовы пойти на многое, — рассуждает актриса.

На данный момент Муцениеце занята воспитанием наследников — ее сын увлекается спортом и растет человеком, который не будет просто так затевать драку. А вот дочь, по словам артистки, может проявить характер.

Агата рада, что относится к актерской среде, где законы другие.

— Это отличается от шоу-бизнеса, про который кино снимают: кто кому что рассказал, кого на диктофон записал, интриги всякие. У нас такого нет, — рассказала актриса.

Напомним, дочь певицы Алсу принимала участие в шестом сезоне шоу талантов «Голос.Дети». Микелла вышла в финал, где набрала рекордные 56,5 процента голосов. Этот факт привлек к себе внимание зрителей и прессы, после чего началось расследование. Как выяснилось, голоса за Микеллу были «накручены» — после этого результаты шоу аннулировали и состоялся второй финал, где победу присудили всем финалистам — Микелле Абрамовой, Максиму Ержану и Валерию Кузакову.

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