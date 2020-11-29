«Самый лучший партнер в мире!»: Навка показала катание Пескова с дочерью на льду

«Самый лучший партнер в мире!»: Навка показала катание Пескова с дочерью на льду
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео, на котором ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, катается на коньках с младшей дочерью Надей. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram.
Спортсменка сняла на видео мужа, который выполнял поддержки с наследницей. Семья проводила время на катке возле ГУМа на Красной площади.
— Папа — самый лучший партнер в мире!!! P. S. : В конце не понравилось, что кофта задралась. Настоящая женщина, — подписала ролик Навка.
Ранее фигуристка опубликовала фрагмент выступления младшей дочери Нади на соревнованиях по фигурному катанию.
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