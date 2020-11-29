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Сергей Собянин рассказал интересные факты о газовом хозяйстве Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал интересные факты о газовом хозяйстве Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам интересные факты о газовом хозяйстве столицы. Этим он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, на данный момент московское газовое хозяйство является крупнейшим в стране.

— Самые крупные потребители газа в столице — не жители и даже не промышленность, а энергетики — Мосэнерго и МОЭК. Энергетический комплекс Москвы — один из самых экологически чистых в мире: доля природного газа приближается к 100 процентам, — уточнил мэр.

Он также отметил, что специалисты занимаются газификацией Новой Москвы. В ближайшие годы там построят свыше 345 километров газопроводов, будет сформирована новая система транспорта газа.

— И главное, у нас отличные специалисты. Аварийно-спасательная служба Мосгаза выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки. А среди сварщиков есть двукратный победитель и призеры чемпионата мира по газовой сварке, — заключил глава города.

Ранее москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенников.

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