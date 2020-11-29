Роспотребнадзор проверил 75 предприятий общепита на фудкортах в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалисты столичного Роспотребнадзора в субботу, 28 ноября, проверили 75 предприятий общественного питания на фудкортах в 11 торговых центрах. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что на 30 предприятиях сотрудники не выполняют санитарно-эпидемиологические требования. Больше всего нарушений было выявлено в торговом центре «Гавань» и в аэропорту Внуково.

— В рамках мониторинга 28.11.2020 было проверено 75 предприятий общественного питания на фудкортах в 11 торговых центрах во всех административных округах Москвы, — говорится в сообщении.

В большинстве случаев персоналу не измеряют температуру, также не обеспечен пятидневный запас дезинфицирующих средств, не проводится обработка контактных поверхностей, а также нет оборудования для обеззараживания воздуха.

Добавляется, что за нарушения должностных лиц привлекут к административной ответственности.

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