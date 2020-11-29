«Все еще горяча»: Шэрон Стоун восхитила поклонников откровенным снимком

Фото: instagram.com/sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующий снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото 62-летняя звезда запечатлена в полный рост в черном боди, голубой рубашке с принтом и желтых туфлях на каблуках.

— Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году, — подписала публикацию актриса.

Поклонников восхитил внешний вид знаменитости. Они осыпали ее комплиментами.

«Ноги выглядят восхитительно!»; «Все еще горяча в свои 62»; «Сногсшибательна!»; «Прекрасна в любом возрасте», — отметили они.

Ранее Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов.

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