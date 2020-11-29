Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Все еще горяча»: Шэрон Стоун восхитила поклонников откровенным снимком
Фото: instagram.com/sharonstone

«Все еще горяча»: Шэрон Стоун восхитила поклонников откровенным снимком

Юлия Ямпольская

Звезды

Американская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующий снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото 62-летняя звезда запечатлена в полный рост в черном боди, голубой рубашке с принтом и желтых туфлях на каблуках.

— Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году, — подписала публикацию актриса.

Поклонников восхитил внешний вид знаменитости. Они осыпали ее комплиментами.

«Ноги выглядят восхитительно!»; «Все еще горяча в свои 62»; «Сногсшибательна!»; «Прекрасна в любом возрасте», — отметили они.

Ранее Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов.

Читайте также: «Великолепная»: Стриженова показала видео со съемок утренней программы

«Инстаграм»актрисафото
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте