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Шойгу заявил, что «Географический диктант» побудил иностранцев изучать историю РФ
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Шойгу заявил, что «Географический диктант» побудил иностранцев изучать историю РФ

Юлия Ямпольская

Общество

Все больше жителей зарубежья интересуются историей России благодаря «Географическому диктанту». Об этом в воскресенье, 29 ноября, заявил министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

По его словам, существуют несколько показателей, согласно которым оценивается, насколько больше людей во всем мире стали интересоваться не только географией России, но и ее историей, природой, а также людьми.

Шойгу рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 странах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на центральной площадке в столичной штаб-квартире Русского географического общества (РГО) стартовал «Географический диктант».

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Сергей ШойгуРГОгеографический диктант
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