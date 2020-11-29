«Будни падишаха»: Галкин показал, как Пугачева делает массаж сыну

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин не раз рассказывал поклонникам об умении своей супруги, Аллы Пугачевой, делать массаж. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал ролик, в котором Примадонна проводит эту процедуру их сыну Гарри.

На видео сын шоумена вальяжно лежит на коленях матери, а та ему нежно разминает стопы. При этом Лиза, дочь певицы и юмориста, не стоит без дела, обмахивая Гарри подушкой.

— Будни падишаха, — прокомментировал Галкин.

В свою очередь Гарри быстро уловил юмористический момент и после слов папы стал важно командовать: «Быстрее! Еще быстрее!».

Ранее юморист на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок своей жены Аллы Пугачевой и сына Гарри.

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