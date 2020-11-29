Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Будни падишаха»: Галкин показал, как Пугачева делает массаж сыну
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Будни падишаха»: Галкин показал, как Пугачева делает массаж сыну

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Максим Галкин не раз рассказывал поклонникам об умении своей супруги, Аллы Пугачевой, делать массаж. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал ролик, в котором Примадонна проводит эту процедуру их сыну Гарри.

На видео сын шоумена вальяжно лежит на коленях матери, а та ему нежно разминает стопы. При этом Лиза, дочь певицы и юмориста, не стоит без дела, обмахивая Гарри подушкой.

— Будни падишаха, — прокомментировал Галкин.

В свою очередь Гарри быстро уловил юмористический момент и после слов папы стал важно командовать: «Быстрее! Еще быстрее!».

Ранее юморист на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок своей жены Аллы Пугачевой и сына Гарри.

Читайте также: Пугачева сходила в баню и стала «моложе Галкина лет на десять»

Алла ПугачеваМаксим Галкиндети Пугачевой и Галкина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте