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Шойгу сравнил главу Минобороны Германии с избалованной школьницей
Фото: Минобороны РФ

Шойгу сравнил главу Минобороны Германии с избалованной школьницей

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал заявления своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, нападками ученицы младших классов. По его словам, нынешние политики, особенно немецкие, начинают «учить жизни» россиян.

— Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ заявил, что все больше жителей зарубежья интересуются историей России благодаря «Географическому диктанту». Шойгу отметил, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 странах.

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