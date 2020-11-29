Антирекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии выявили в Японии

Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала пандемии и составило 462 человека. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировано 2058 новых случаев заболевания, умерли десять пациентов. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 148 272 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Токио. За сутки в столице Японии зафиксировано 418 заболевших коронавирусом.

По данным телеканала, общее число летальных исходов в стране составляет 2133 человека, выздоровели 122 550 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 155 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США