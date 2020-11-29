Более 155 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США

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Свыше 155 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили в США за сутки. Также известно о смерти 1189 человек с COVID-19. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили на сайте университета Джонса Хопкинса.

По информации организации, медики за последние 24 часа зарегистрировали в Америке 155 596 новых случаев. Накануне в субботу, 28 ноября, был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших — 205 557 человек.

Всего с начала пандемии в США выявили более 13 миллионов случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Скончались более 266 тысяч человек. Вылечились от COVID-19 свыше пяти миллионов пациентов.

Всего в мире коронавирусом заразились более 62 миллионов человек. Скончались свыше 1,4 миллиона инфицированных.

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