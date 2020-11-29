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Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Человек, который перенес коронавирус, может заразиться им еще раз. Однако болезнь в таком случае будет протекать в легкой форме. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, респираторными коронавирусами люди болеют с частотой раз в несколько лет. Кто-то — каждый год, а кто-то — очень редко. Именно поэтому можно заболеть COVID-19 повторно.

В первый раз человек подхватывает инфекцию, так как у него отсутствуют антитела.

— Потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее, — уточнил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее СМИ сообщили, что ребенок с антителами к коронавирусу родился в Сингапуре.

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