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СМИ: Ребенок с антителами к коронавирусу родился в Сингапуре
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

СМИ: Ребенок с антителами к коронавирусу родился в Сингапуре

Юлия Ямпольская

Здоровье

Жительница Сингапура, которая перенесла во время беременности коронавирус, родила мальчика. У малыша нашли антитела к COVID-19. Об этом сообщает местная газета Straits Times.

Уточняется, что коронавирус у Селин Нг-Чен обнаружили в марте, когда она была на десятой неделе беременности. По информации издания, женщина заразилась вирусом, после возвращения из поездки в Европу.

Заболевание у нее протекало мягко, через две с половиной недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина, у которого специалисты не обнаружили инфекцию.

— Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности, — поделилась женщина.

Как утверждает издание, это не первый случай в Сингапуре. Так, например, в апреле родился ребенок у женщины, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами.

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