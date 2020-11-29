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Более 500 видеопоздравлений записали москвичи ко Дню матери
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 500 видеопоздравлений записали москвичи ко Дню матери

Кирилл Николаев

Город

В столице завершился поэтический проект «Парковый стихоговоритель: маме с любовью». Он был посвящен Дню матери, который отмечается 29 ноября.

В рамках проекта жители столицы прислали более 500 видеопоздравлений с праздником. Участники читали стихи, посвященные женщинам и материнству.

Видеоролики с поздравлениями можно посмотреть на страницах Мосгорпарка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Все они разделены на одиннадцать выпусков продолжительностью от десяти до 60 минут каждый. Они объединены названием «Парковый стихоговоритель: маме с любовью. Выпуск №...», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери.

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