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ЦСКА уступил «Рубину» в матче 16-го тура РПЛ
Фото: instagram.com/pfc_cska

ЦСКА уступил «Рубину» в матче 16-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский ЦСКА уступил казанскому «Рубину» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

Единственный мяч в этой встречи на счету сербского нападающего Джордже Деспотовича.

ЦСКА делит первое место с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, однако москвичи находятся ниже в таблице, уступая по дополнительным показателям. «Рубин» остается на девятой позиции.

Ранее столичный клуб «Динамо» разгромно уступил «Ростову» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:4.

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