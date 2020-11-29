Дептранс рассказал, как в японской Окутаме напоминают о ПДД
В японском городе Окутама героини аниме Bakuon напоминают местным жителям о правилах дорожного движения. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По сюжету мультфильма школьницы ездят по городу на мотоциклах. Плакаты сделала полиция города совместно с Ассоциацией безопасности дорожного движения Оме.
Дептранс предложил москвичам подумать о том, какие мультипликационные персонажи могли бы рассказывать о дорожной безопасности в Москве.
Ранее стало известно, что поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в вестибюлях и на эскалаторах всех станций Московского метрополитена. Жительницы столицы услышат теплые слова от певицы Виктории Дайнеко, групп «Город 312» и «Фабрика», а также от ансамбля «Непоседы».
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