Поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в столичном метро
Поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в вестибюлях и на эскалаторах всех станций Московского метрополитена. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Жительницы столицы услышат теплые слова от певицы Виктории Дайнеко, групп «Город 312» и «Фабрика», а также от ансамбля «Непоседы». Дептранс также присоединился к поздравлениям.
— Дорогие мамы, мы вас очень любим. Пусть, куда бы вы ни ехали сегодня или в любой другой день, вас ждет радость, — говорится в сообщении.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери.
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