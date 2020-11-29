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Поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в столичном метро
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в столичном метро

Кирилл Николаев

Город

Поздравления известных музыкантов с Днем матери прозвучат в вестибюлях и на эскалаторах всех станций Московского метрополитена. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Жительницы столицы услышат теплые слова от певицы Виктории Дайнеко, групп «Город 312» и «Фабрика», а также от ансамбля «Непоседы». Дептранс также присоединился к поздравлениям.

— Дорогие мамы, мы вас очень любим. Пусть, куда бы вы ни ехали сегодня или в любой другой день, вас ждет радость, — говорится в сообщении.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери.

Читайте также: Более 500 видеопоздравлений записали москвичи ко Дню матери

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