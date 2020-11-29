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Диетолог рассказала о пользе сыра
Фото: https://pixabay.com/ru

Диетолог рассказала о пользе сыра

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала о пользе сыра в беседе с Nation News.

— Сыр имеет высокую жирность. Как бы его не любили, но при высокой жирности там мало белка и много холестерина, и его вред еще окончательно не доказан,— считает Герасимова.

Эксперт отметила, что не стоит отказываться от йогурта или творога, употребляя сыр. Сыр станет хорошим дополнением к к сбалансированному рациону питания. Этот продукт – это источник кальция, белков и аминокислот.

Ранее «Москва 24» рассказала о том, какой сыр полезнее для здоровья. Какой сыр выбрать: коровий или козий для укрепления иммунитета, а какой может спровоцировать аллергию.

Продукты, содержащие антиоксиданты перечислила врач-диетолог Наталья Денисова. Эти продукты помогут защитить организм от онкологических заболеваний, уверена эксперт. Витамин E есть в растительном масле и орехах, а витамин C - в киви, шиповнике, черной смородине и красном перце, а также в картофеле и луке. Сбалансированный рацион питания позволит защитить организм от заболеваний, сообщает Newinform.

Читайте также: Какие пищевые привычки приносят нам вред

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